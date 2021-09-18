Татьяна Мерзлякова: в Свердловской области серьёзных нарушений на выборах не выявлено

В Центр общественного наблюдения за выборами поступило 232 обращения свердловчан. Фото: Павел Ворожцов

Омбудсмен, сопредседатель Центра общественного наблюдениями (ЦОН) за выборами в Свердловской области Татьяна Мерзлякова подвела итоги «экватора» трёхдневных выборов на Среднем Урале. На «горячую линию» к 17:00 18 сентября поступило 232 обращения граждан, из них 57 были направлены сегодня, остальные поступили вчера.

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова сообщила, что специалисты ЦОН, помимо того, что принимают обращения, проводят мониторинг средств массовой информации и социальных сетей и за вчерашний день обнаружили 45 сообщений о нарушениях, а сегодня — 44.

Татьяна Мерзлякова отметила, что объём обращений граждан в Свердловской области достаточно серьёзный. Так, в Общественную палату России поступило порядка 300 обращений, а в одной только Свердловской области - 232. «Но, вы знаете, из них каких-то серьёзных сложных, которые меняли бы ход голосования, мы не получили», - призналась омбудсмен.

Она посетовала и на то, что избиратели, сообщая о том или ином нарушении, не указывают участок, где оно было зафиксировано, и время. «Вот нам пишут, что идёт подкуп избирателей у магазина «Пятёрочка» на улице Уральская, вот мне подсказывают, что и на Бебеля. Мы должны понимать, где это происходит, и кто нам это сообщает, чтобы правоохранительные органы могли быстро отреагировать», - сказала уполномоченный по правам человека в Свердловской области.

Также она обратила внимание на некорректную работу некоторых СМИ, когда журналисты вырывают фразу из контекста, в результате люди заявляют, что они такого не говорили. «Это подрывает доверие к СМИ, граждане отказываются предоставить комментарий. Этого быть не должно», - подчеркнула Татьяна Мерзлякова, добавив, что сотрудники ЦОН активно выезжают по обращениям граждан для проверки фактов нарушения законодательства.

Так или иначе, по её оценкам, «экватор» трёхдневных выборов не ознаменовался серьёзными нарушениями. Тем не менее, считает омбудсмен, есть поводы для обсуждения при подготовке к следующему электоральному циклу.

Вскоре после брифинга в ЦОН сообщили, что в сети Интернет появилась информация, что в Екатеринбурге в радиусе 200 метров от избирательных участков №№ 1671 и 1672, которые находятся в здании школы №136 по проспекту Космонавтов, д. 54а, происходит распространение незаконной агитации.

Юристы ЦОН ознакомились с листовками и подтвердили, что они являются незаконными, поскольку, не содержат выходных данных (п. 2 ст. 54 закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ), а также призывают голосовать сразу за два избирательных объединения, что недопустимо ( п. 2 ст. 59 закона № 67-ФЗ). Кроме того, эксперты пришли к выводу, что агитация фактически направлена на то, чтобы поставить в бюллетене две отметки одновременно и сделать его недействительным (п. 17 ст. 68 закона № 67-ФЗ).

Информация о незаконном агитационном печатном материале передана в правоохранительные органы для проверки, а также установления лиц, изготовивших и распространивших его и привлечения их к ответственности. В данный момент на территорию избирательных участков №№ 1671 и 1672 выехала оперативная группа сотрудников полиции для совершения всех необходимых процессуальных действий.

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