Озвучены итоги второго раунда переговоров России и Украины

Владимир Мединский: "Главный вопрос, который решили сегодня, это вопрос спасения гражданских лиц, которые оказались в зоне боевых столкновений". Фото: Павел Ворожцов

Сегодня состоялся второй раунд переговоров России и Украины. Стороны договорились о гумкоридорах и возможном временном прекращении огня.

Помощник президента РФ, глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что на встрече удалось обсудить все три блока: военный, гуманитарный и вопрос будущего политического урегулирования конфликта.

"Позиции ясны, записаны по пунктам, по части из них удалось найти взаимопонимание", — заявил он. Российская сторона сообщила, что представители Министерств обороны РФ и Украины договорились о формате гуманитарных коридоров для выхода гражданских лиц, а также о возможном временном прекращении боевых действий в секторе гумкоридора на этот период.

Напомним, что решение о проведении специальной военной операции в Донбассе было принято и объявлено президентом России Владимиром Путиным 24 февраля. Первые российско-украинские переговоры состоялись 28 февраля. Они продлились пять часов.