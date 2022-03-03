Темы дня

Политика
3 марта 2022, 23:54

Озвучены итоги второго раунда переговоров России и Украины

Владимир Мединский

Владимир Мединский: "Главный вопрос, который решили сегодня, это вопрос спасения гражданских лиц, которые оказались в зоне боевых столкновений". Фото: Павел Ворожцов

Сегодня состоялся второй раунд переговоров России и Украины. Стороны договорились о гумкоридорах и возможном временном прекращении огня.

Помощник президента РФ, глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что на встрече удалось обсудить все три блока: военный, гуманитарный и вопрос будущего политического урегулирования конфликта.

"Позиции ясны, записаны по пунктам, по части из них удалось найти взаимопонимание", — заявил он. Российская сторона сообщила, что представители Министерств обороны РФ и Украины договорились о формате гуманитарных коридоров для выхода гражданских лиц, а также о возможном временном прекращении боевых действий в секторе гумкоридора на этот период.

Напомним, что решение о проведении специальной военной операции в Донбассе было принято и объявлено президентом России Владимиром Путиным 24 февраля. Первые российско-украинские переговоры состоялись 28 февраля. Они продлились пять часов.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
03.03.2022, 23:54 / Политика
Озвучены итоги второго раунда переговоров России и Украины
03.03.2022, 23:01 / Общество
Свердловские волонтёры готовы поехать на Донбасс
03.03.2022, 13:53 / Общество
В Екатеринбурге отменили цветочный базар к 8 Марта
03.03.2022, 13:51 / Политика
Путин инициировал ввод понятия "координирующее государство" в ОДКБ
03.03.2022, 13:17 / Общество
В Свердловской области за сутки выявили 4 797 случаев COVID-19