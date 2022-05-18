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18 мая 2022, 13:04

Новым руководителем ЛДПР стал Леонид Слуцкий

  Юлия Пастух
Леонид Слуцкий

Новый лидер был избран большинством голосов. Фото: официальный сайт ЛДПР

Постоянным руководителем ЛДПР в Госдуме стал Леонид Слуцкий. Об этом "Областной газете" сообщили в пресс-службе фракции.

Новый лидер партии был избран большинством голосов. Леонид Слуцкий является депутатом Госдумы Федерального собрания РФ 8-го созыва, председателем комитета ГД по международным делам.

Как ранее писала "Областная газета", Владимир Жириновский скончался 6 апреля после тяжелой и продолжительной болезни. В этот день Леонид Слуцкий был назначен временно исполняющим обязанности главы фракции. 

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Областная газета Свердловской области

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