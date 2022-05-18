Новым руководителем ЛДПР стал Леонид Слуцкий

Постоянным руководителем ЛДПР в Госдуме стал Леонид Слуцкий. Об этом "Областной газете" сообщили в пресс-службе фракции.
Новый лидер партии был избран большинством голосов. Леонид Слуцкий является депутатом Госдумы Федерального собрания РФ 8-го созыва, председателем комитета ГД по международным делам.
Как ранее писала "Областная газета", Владимир Жириновский скончался 6 апреля после тяжелой и продолжительной болезни. В этот день Леонид Слуцкий был назначен временно исполняющим обязанности главы фракции.
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