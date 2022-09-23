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23 сентября 2022, 09:24

На Среднем Урале стартовало голосование о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ

Голосование

Голосование продлится 5 дней. Фото: Владимир Мартьянов

Для групп избирателей в городах Свердловской области стартовало голосование на референдуме о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Оно продлится 5 дней.

Участки для голосования были организованы во многих регионах РФ для граждан, которые покинули указанные территории. Как отметили в Свердловском избиркоме, проведением голосования занимаются участковые избирательные комиссии референдумов соответствующих республик и областей.

С 23 по 26 сентября продлится голосование для групп избирателей в городах Среднего Урала, а 27 сентября — можно будет отдать голос в Доме добровольцев в Екатеринбурге, который находится по адресу ул. Крылова, 2.

Телефон горячей линии в Свердловской области по вопросам участия в референдумах 8 952 140-23-56. Вопросы можно задать с 9:00 до 17:00.

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В Екатеринбурге 23 сентября пройдет патриотический митинг-концерт.

Областная газета Свердловской области

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23.09.2022, 09:24 / Политика
На Среднем Урале стартовало голосование о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ