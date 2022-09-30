Главное из обращения Владимира Путина по случаю вхождения в РФ новых территорий

Глава России выступил против "навязанных нетрадиционных ценностей". Фото: пресс-служба Кремля

Выступление президента России Владимира Путина по случаю вхождения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ длилось 30 минут. "ОГ" собрала основные цитаты российского лидера.

Владимир Путин подчеркнул, что жители указанных территорий навсегда становятся гражданами РФ: "Мы призываем киевский режим немедленно прекратить обстрелы и вернуться за стол переговоров. Мы к этому готовы, как говорили не раз. Но выбор народов Донецкой, Луганской республик, Херсонской и Запорожской областей не будем отменять. Россия их не предаст".

По мнению президента, США думали, что после развала СССР они станут главной силой в мире, и что Россия не сможет оправиться от удара. Он отметил, что одни государства становятся вассалами Соединенных Штатов, а других запугивают и подкупают. Если страна не соглашается на их условия, ее уничтожают.

"Они желают нам не свободы, а хотят видеть нас колонией. Они хотят не равноправного сотрудничества, а грабежа. Наше развитие и процветание — тоже для них угроза", — сказал российский лидер.

Также он заявил, что западная власть обладает чертами тоталитаризма, деспотизма и апартеида, а желание быть колонизаторами никуда не делось. По словам Владимира Путина, русофобия появилась из-за того, что РФ не дала себя обобрать, а вела торговлю на выгодных условиях.

Также глава России выступил против "навязанных нетрадиционных ценностей": "Разве мы хотим, чтобы вместо мамы и папы у нас был родитель № 1 и родитель № 2?"

Увеличение числа миграционных потоков также связано с разрушительной политикой, грабежом и войнами США, убежден президент РФ.

"Поле битвы, на которое мы сегодня выходим — поле битвы за наш народ, поле битвы за большую Россию. Сегодня мы сражаемся за то, чтобы никому и никогда не пришло в голову, что наш народ, нашу культуру можно вычеркнуть. Наши ценности — это человеколюбие, милосердие и сострадание", — сказал Владимир Путин.

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