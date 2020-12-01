В Ивделе избрали нового мэра

Им стал председатель комиссии по бюджету и налогам гордумы Владимир Михель. Фото: сайт администрации Ивдельского ГО.

Дума Ивдельского городского округа избрала нового мэра. Им стал председатель комиссии по бюджету и налогам гордумы Владимир Михель.

Решение об избрании нового главы Ивдельского ГО было принято 1 декабря. Кроме Владимира Михеля на должность мэра города претендовали ведущий специалист по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации ГО Александр Бехтерев и инженер Михаил Покальнетов.

Владимир Михель родился 21 июня 1973 года. В 1995 году он окончил УПИ, а в 2002 году — Уральский юридический институт МВД России. Одно время он работал в ООО "Газпром трансгаз Югорск" начальником службы ведомственной пожарной охраны. Является депутатом фракции "Единая Россия".

Бывший глава Ивделя Пётр Соколюк, руководивший муниципалитетом почти 20 лет, в этом году стал депутатом Законодательного собрания Свердловской области. Он одержал победу на довыборах по Краснотурьинскому одномандатному избирательному округу №16.

Пётр Соколюк возглавил комиссию регионального парламента по взаимодействию с органами местного самоуправления и некоммерческими организациями.

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