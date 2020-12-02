Председатель гордумы Екатеринбурга Игорь Володин заразился коронавирусом

До конца года Игорь Володин планирует вернуться к работе. Фото: Павел Ворожцов

Председатель Екатеринбургской городской думы Игорь Володин сообщил, что заболел коронавирусом. Болезнь протекает у него в лёгкой форме.

До конца года Игорь Володин планирует вернуться к работе.

"К сожалению, новая коронавирусая инфекция не обошла стороной и меня. В настоящее время прохожу лечение, состояние хорошее, болезнь протекает в лёгкой форме. Некоторое время буду не на связи, так как необходимо быстро восстановиться, чтобы дума могла выполнить все свои планы в текущем непростом году", - написал в Instagram председатель гордумы.

Он также призвал горожан соблюдать все рекомендованные меры предосторожности, беречь себя и своих близких!

По данным на начало декабря, общее число диагнозов COVID-19 в Свердловской области достигло 46 693. Накануне сообщалось о 367 новых пациентах. Из больниц по выздороволению выписались уже почти 39 тысяч уральцев. Около 7 тысяч свердловчан продолжают лечиться от коронавируса.