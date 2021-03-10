Мэром Каменска-Уральского стал Алексей Герасимов

Алексей Герасимов женат, воспитывает двоих детей. Сторонник партии «Единая Россия» Фото: Павел Ворожцов

46-летний Алексей Герасимов избран новым главой Каменска-Уральского. Итоговое заседание городской думы состоялось сегодня в большом зале администрации города.

В голосовании принимали участие 24 депутата. Все они проголосовали за кандидатуру Герасимова.

Ранее состав Президиума "Единой России" единогласно поддержал кандидатуру Алексея Герасимова в конкурсе на должность главы Каменска-Уральского. Решение было направлено во фракцию партии в гордуме.

Алексей Герасимов – уроженец Каменска-Уральского, по образованию – инженер, много лет проработал гендиректором Синарской ТЭЦ. Весной 2020 года стал первым заместителем главы города Алексея Шмыкова, курировал вопросы городского хозяйства.

В январе этого года Алексей Шмыков ушёл с поста мэра (стал заместителем губернатора Свердловской области), и Алексей Герасимов стал исполнять обязанности главы. Именно тогда каменские СМИ заговорили о том, что именно Герасимов, скорее всего, будет новым мэром Каменска-Уральского.

Подробности выборов читайте в ближайшем номере «Облгазеты».

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Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов