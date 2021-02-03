Алексей Шмыков совершил первую рабочую поездку в качестве замгубернатора Свердловской области

Алексей Шмыков встретился с руководством Ирбита и посетил производственные площадки Ирбитского молочного завода. Фото: департамент информполитики Свердловской области.

Бывший глава Каменска-Уральского Алексей Шмыков совершил первую рабочую поездку в Ирбит в качестве замгубернатора Свердловской области. Он встретился с руководством муниципалитета и посетил производственные площадки Ирбитского молочного завода.

Во время рабочей поездки Алексея Шмыкова сопровождал министр АПК и потребительского рынка Свердловской области Артём Бахтерев.

"Губернатор Евгений Владимирович Куйвашев ставит вполне конкретные задачи по развитию агропромышленного сектора и улучшению качества жизни в сельских территориях. Это мой первый выезд в область в новой должности и сегодня мы обсуждаем с коллегами пути решения этих задач. Все механизмы поддержки сельхозпредприятий и сельских территорий известны, главное, их включать и правильно использовать", - передаёт слова замгубернатора департамент информполитики Свердловской области.

Напомним, 28 января глава Каменска-Уральского Алексей Шмыков досрочно сложил полномочия в связи с переходом на новую должность. В тот день Евгений Куйвашев подписал указ о назначении Алексея Шмыкова своим заместителем. В должности замгубернатора Алексей Шмыков курирует деятельность министерства промышленности и науки Свердловской области, министерства природных ресурсов, минАПК и потребительского рынка и департамент ветеринарии.