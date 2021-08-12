Дума Тавдинского городского округа избрала нового главу муниципалитета

За Валентина Миронова проголосовало абсолютное большинство депутатов. Фото: дума Тавдинского ГО

В ходе внеочередного заседания думы Тавдинского городского округа депутаты рассмотрели вопрос об избрании главы муниципалитета. Победителем тайного голосования стал Валентин Миронов.

Перед голосованием с докладом перед депутатами выступил председатель конкурсной комиссии по избранию главы округа, первый заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства Свердловской области Вадим Дубичев.

Он сообщил народным избранникам, что по решению конкурсной комиссии от 5 августа 2021 года № 4 конкурс по отбору кандидатур на должность главы Тавдинского городского округа был признан состоявшимся. На втором этапе конкурса претенденты на пост градоначальника в ходе собеседований представили свои программы развития городского округа.

В итоге комиссия приняла решение внести на рассмотрение депутатов кандидатуры двух кандидатов. Для избрания главы округа была сформирована счётная комиссия из трёх депутатов, отметили в пресс-службе администрации Тавдинского ГО.

Каждый из 16 присутствовавших на заседании народных избранников получил бюллетень для голосования с фамилиями двух кандидатов. После подсчёта голосов председатель счётной комиссии сообщила, что за Валентина Миронова отдано 15 голосов, за Сергея Матыкова – 1 голос. На основании итогов тайного голосования депутаты приняли решение об избрании Валентина Миронова главой Тавдинского городского округа.

Как писала «Областная газета», гордума Тавдинского ГО приняла решение о досрочном прекращении полномочий главы Виктора Лачимова, который возглавлял муниципалитет с 2010 года, в конце мая. Исполняющим обязанности был назначен его заместитель Валентин Миронов.

В конце июня Виктор Лачимов занял пост советника губернатора Свердловской области. Перед ним поставлены задачи по повышению эффективности взаимодействия с обществом, формированию доверия граждан к региональным властям.