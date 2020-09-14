Названы субъекты РФ с самой высокой явкой на выборах в региональные парламенты

Самый высокий показатель зафиксирован в Белгородской области, а самый низкий - в Новосибирской области. Фото: Галина Соловьёва

Центральная избирательная комиссии РФ озвучила данные по явке на выборах в региональные парламенты. Самый высокий показатель зафиксирован в Белгородской области, а самый низкий - в Новосибирской.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ЦИК РФ, в Белгородской области явка на выборах депутатов думы составляет 52,46%, на выборах депутатов Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа - 43,61%, на выборах депутатов Воронежской областной думы — 41,13%.

В Калужской области проголосовали 33,82% избирателей, в Рязанской - 30,86%, на выборах депутатов Заксобрание Челябинской области явка составляет 30,45%, в Костромской области - 29,97%, на выборах депутатов Магаданской областной думы проголосовали 29,34%, на выборах депутатов Государственного совета Коми - 28,50%, на выборах депутатов Курганской областной думы - 28,47%.

Самая низкая явка зарегистрирована на выборах депутатов Законодательного собрания Новосибирской области - 25,23%.

Напомним, как сообщала «Областная газета», в Свердловской области 13 сентября открылись 165 избирательных участков в 15 муниципальных образованиях. Свердловчане выбирали депутата Заксобрания по Краснотурьинскому одномандатному округу и ещё 24 депутата муниципальных дум. Полный состав Думы избирался в Махнёвском муниципальном образовании, а в остальных территориях проходили дополнительные выборы. Избирательные участки завершили свою работу в 20:00.

По предварительным данным, общая явка на выборы в Единый день голосования на Среднем Урале составляла 17,4%. По состоянию на 18:00 проголосовали 21 974 человека.

На довыборах депутата Заксобрания по Краснотурьинскому одномандатному избирательному округу 16 к 18:00 явка составляла 17,42%. Здесь свой голос отдали 32 327 избирателей.

Самая высокая явка была зафиксирована на очередных выборах депутатов думы Махнёвского муниципального образования четвёртого созыва - 46,5%. Здесь на избирательные участки пришли 2 251 человек.

Отметим, что Единый День голосования 13 сентября проходил в 83 регионах страны. Голосование проходило в течение трёх дней. 11 и 12 сентября состоялось досрочное голосование.

В 21:00 по Москве Председатель ЦИК России Элла Памфилова сообщила о закрытии всех избирательных участков в России, после чего комиссии приступили к подсчёту голосов.

Глава Центризбиркома призвала членов избирательных комиссий не торопиться с подведением итогов, а дождаться результатов голосования, рассмотреть на заседаниях все жалобы, если таковые поступали.