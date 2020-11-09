Владимир Путин освободил от должности трёх министров

Фото: пресс-служба Кремля

Глава России Владимир Путин подписал документы об освобождении от должности министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина и министра транспорта РФ Евгения Дитриха. Глава Минстроя Владимир Якушев освобождён от должности и назначен полпредом Президента в УрФО.

Николай Цуканов отправлен в отставку с поста полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе. Соответсвующие указы появились на сайте Кремля. Они вступили в силу с момента подписания их лидером РФ.

Позднее пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил, что кадровые перестановки в кабмине связаны с ротацией. Представитель Кремля ответил отрицательно на вопрос журналистов о том, связаны ли отставки министров с неисполнением поручений главы государства, написал ТАСС.

Добавим, что Владимир Якушев занимал должность министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ с 2018 года. До этого, с 2005 года, он возглавлял Тюменскую область.

Дмитрий Кобылкин и Евгений Дитрих возглавляли Минприроды и Минтранс России соответсвенно с 2018 года.

Фото: пресс-служба Кремля

Фото: пресс-служба Кремля

Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

В новость внесены изменения в 14:35.