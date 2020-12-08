Владимир Путин утвердил закон о лишении свободы за отчуждение части территории России. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении меры наказания за нарушение территориальной целостности страны. Так, за отчуждение части территории России грозит до 10 лет лишения свободы, а максимальный штраф за призывы против целостности страны составит 500 тыс. рублей.

Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, в УК РФ вводится статья "Нарушение территориальной целостности РФ", которая предусматривает от 6 до 10 лет лишения свободы за отчуждение части территории страны и любые действия, угрожающие территориальной целостности, за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы с некоторыми государствами.

"Любые призывы отделить от России регион или его часть недопустимы и должны строго пресекаться. Это конкретные действенные меры по защите суверенитета и территориальной целостности нашей страны, необходимые в условиях вызовов, с которыми сегодня сталкивается Россия", - говорил ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Если публичный призыв против целостности РФ совершён впервые, то сумма штрафа для гражданина составит от 30 до 60 тыс. рублей, для должностных лиц - от 60 до 100 тыс. рублей, а для юридических лиц - от 200 до 300 тыс. рублей. За повторное нарушение гражданское лицо будет оштрафовано на сумму от 70 до 100 тыс. рублей, должностное лицо - от 100 до 200 тыс. рублей, юридическое лицо - от 300 до 500 тыс. рублей.

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