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17 декабря 2020, 10:46

Губернатор Свердловской области дал поручения по поводу пресс-конференции Президента России

Пресс-конференция Владимира Путина

Губернатор Свердловской области дал поручения по поводу пресс-конференции Президента России. Фото: Владимир Мартьянов..

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил членам регионального правительства внимательно следить за ходом пресс-конференции Президента России Владимира Путина. Онлайн-трансляция начнётся сегодня в 14:00.

Ожидается, что глава государства даст поручения, в том числе касающиеся регионов.

"Прошу руководителей министерств и ведомств, глав муниципалитетов внимательно следить за ходом пресс-конференции, обеспечить оперативное реагирование по всем поручениям в адрес органов исполнительной власти и органов местного самоуправления", — сказал глава региона на заседании свердловского правительства.

Как ранее сообщала "Областная газета", пресс-конференция Владимира Путина состоится сегодня и станет для него 16-й с 2001 года. Из-за пандемии коронавируса она будет проводиться в формате видеоконференц-связи. Глава государства ответит на вопросы журналистов и обычных граждан.

Известно, что на пресс-конференцию аккредитовались 774 журналиста. Более 200 из них — представители федеральных и зарубежных СМИ. Добавим, вопросы от россиян принимаются до конца мероприятия через сайт и приложение "Москва – Путину".

Транслировать выступление Президента России будут Первый канал, "Россия-1", "Россия-24", НТВ и "Мир", радиостанции "Маяк", "Вести FМ" и "Радио России". Они заложили в сетках вещания три часа на пресс-конференцию, однако её длительность всегда разная. Например, в прошлом году она длилась 4 часа 19 минут.

Сюжет

Оперативные новости с пресс-конференций и "прямых линий" Владимира Путина
Значимые заявления Президента России.

Областная газета Свердловской области

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