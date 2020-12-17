«Речь идёт об убийствах»: Президент России прокомментировал дело Сергея Фургала

Глава государства заявил, что был с политиков в неплохих отношениях. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции прокомментировал ход расследования уголовного дела в отношении экс-главы Хабаровского края Сергея Фургала. Глава государства заявил, что был с политиком в неплохих отношениях.

«Сергей Фургал — представитель известной партии, которая его поддерживала и поддерживает до сих пор. У меня с ним были добрые отношения. Он был лояльный к федеральной власти человек, никаких проблем у меня с ним не возникало. На мой взгляд, он работал в целом вполне исправно, старался, как руководитель региона», - рассказал Владимир Путин.

При этом глава государства напомнил, что обвинения, которые выдвинуты в адрес Сергея Фургала, «очень тяжёлые».

«Там речь идёт об убийствах людей, не о воровстве каком-то, не о потасовках, не о злоупотреблении служебном положении. Речь идёт об убийствах. Это серьёзное обвинение», - подчеркнул Владимир Путин, призвав дать следствию закончить свою работу и передать дело в суд.

«Я понимаю людей, которые были разочарованы сообщением о задержании Сергея Фургала, потому что они за него голосовали, рассчитывали на его работу. Я понимаю. Но как быть с этими обвинениями? Это не какое-то политическое преследование. Это просто уголовное дело», - поделился российский лидер.

Владимир Путин также добавил, что точно также происходит, когда речь идёт о представителях других партий, напомнив о главах регионов, переставляющих «Единую Россию», которые попались на правонарушениях были приговорены к длительным срокам.

«Судебная система страны должна абстрагироваться от всяких политических пристрастий и ко всем относится одинаково», - резюмировал Владимир Путин.

Напомним, экс-глава Хабаровского края Сергей Фургал был арестован 9 июля. Он стал 20-м российским губернатором, на которого завели уголовное дело. И первый, кому вменяют в вину не экономические преступления, а убийства. После задержания Сергея Фургала в регионе начались массовые акции протеста.

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