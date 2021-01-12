Кабмин РФ утвердил нормативную базу для реформы госаппарата. Фото: Владимир Мартьянов.

Правительство России утвердило дополнительные параметры реформы государственного аппарата. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал документ, которым определяется предельная численность госслужащих и фонд оплаты труда.

Напомним, о планах по реформированию госаппарата, которые должны быть реализованы до 1 апреля 2021 года, председатель Правительства объявил в середине ноября. Они предполагают приведение штата и организационной структуры министерств и ведомств к единому стандарту, а также сокращение центральных аппаратов на 5% и региональных на 10%. Всего за счёт имеющихся вакансий сокращение коснётся 32 тыс. мест при сохранении фонда оплаты труда.

В центральных аппаратах планируют сократить 741 штатную единицу, среди которых 36 замруководителей и 74 структурных подразделения. Реформа призвана повысить качество и оперативность принимаемых решений, а также оптимизировать систему госуправления для эффективного достижения национальных целей развития.

Согласно подписанному Михаилом Мишустиным постановлению, численность структурных подразделений в министерствах должна составлять не менее 40 штатных единиц, агентств и служб - не менее 20, отделов в составе департамента или управления - не менее 5, а самостоятельных отделов - не менее 10. Количество штатных сотрудников обеспечивающих подразделений не должно превышать 30% от общего числа сотрудников. Действие документа распространяется на центральные аппараты и территориальные органы министерств и ведомств.

Специальная подкомиссия по вопросам оптимизации структуры и численности федеральных органов исполнительной власти сможет принимать решение по отклонению от утверждённых требований в особых случаях. Параметры отклонения также закреплены документами.

"При определённых обстоятельствах численность структурных подразделений министерств может составлять 35 штатных единиц на департамент и 5 единиц на самостоятельный отдел, для служб и агентств – 20 единиц на управление и 5 единиц на самостоятельный отдел", - уточняется на сайте кабмина.

Кроме того, премьер-министр подписал документ об утверждении изменений в аппарате Правительства, где появится семь новых департаментов: здравоохранения, промышленности, регионального развития, социального развития, строительства, транспорта, энергетики. Департаменты энергетики и транспорта, здравоохранения и социального развития, регионального развития и инфраструктуры, а также департамент промышленности будут упразднены.

В свою очередь департамент сопровождения законопроектной деятельности станет департаментом сопровождения законопроектной деятельности и нормативно-правового регулирования. Также появится Сводно-аналитическое управление Правительства.

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