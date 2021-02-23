Президент России записал видеообращение по случаю Дня защитника Отечества

Президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих с Днём защитника Отечества. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих с Днём защитника Отечества. Российский лидер записал по случаю праздника видеообращение.

«Поздравляю вас с праздником, который является символом мужества и преданности Отечеству и отмечается нашим народом с гордостью, с уважением ко всем защитникам родной страны, к тем, кто сегодня стоит на страже рубежей России», - говорится в обращении главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

Отдельно Президент России направил слова благодарности ветеранам Великой Отечественной войны.

«Многовековая история России наполнена немеркнущими примерами героизма наших предков, и потому так крепки у нас традиции патриотизма, традиции неразрывной, прочной связи между народом, государством и их надёжными защитниками – армией и флотом. Этот союз выкован столетиями, и сегодня его значимость остаётся такой же важной и востребованной», - подчеркнул глава государства.

Президент России также напомнил, что «ратная профессия всегда была уделом волевых, отважных и сильных духом» и выразил уверенность, что рядах Вооружённых Сил РФ служат именно такие люди.

В конце своего обращения Президент страны поблагодарил всех военнослужащих и гражданский персонал Вооружённых Сил за достойное исполнение воинского долга.

Напомним, ранее глав государства направил поздравительную телеграмму губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву.

Глава региона и председатель свердловского Заксобрания также поздравили уральцев с праздником.