Свердловский ЦУР и Аналитический центр при Правительстве РФ будут обмениваться информацией

Соглашение о сотрудничестве подписали губернатор Свердловской области и глава Аналитического цнтра. Фото: Instagram Евгений Куйвашев.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Аналитического центра при кабмине заключили соглашение об информационном взаимодействии. В частности, областной ЦУР теперь будет предоставлять информацию Аналитическому центру.

Центру управления регионом также будет оказываться методологическое содействие. ЦУР и Аналитический центр будут обмениваться данными, в том числе для формирования благоприятного инвестклимата в Свердловской области.

"Аналитический центр при Правительстве РФ — крупнейшая "фабрика мысли", занимающаяся подготовкой экспертных заключений по самому широкому кругу вопросов: от бюджетной политики до охраны окружающей среды. Именно они зачастую ложатся в основу многих управленческих решений федеральных властей. Тот опыт, которым готов делиться с нами центр, позволит серьёзно усилить экспертно-аналитическую работу в Свердловской области", - написал в своём Instagram Евгений Куйвашев.

Глава региона отметил, что в области действуют специальные аналитические структуры, которые мониторят социально-экономическую ситуацию, выполнение нацпроектов и госпрограмм.

"Но ничего не стоит не месте, информационное пространство постоянно меняется. И это требует от нас новых подходов и использования новых инструментов", - заявил Евгений Куйвашев, комментируя в соцсетях заключенное соглашение.

Напомним, что с инициативой открыть Центры управления регионами по всей стране в прошлом году выступил Президент России Владимир Путин. В Свердловской области ЦУР заработал с ноября 2020 года. Сотрудники Центра собирают и обрабатывают все обращения жителей региона в органы власти. Возглавляет свердловский ЦУР бывший руководитель аппарата городской администрации Екатеринбурга Илья Захаров.