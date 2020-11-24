В Свердловской области открылся Центр управления регионом. Фото: департамент информполитики Свердловской области.

В Свердловской области состоялось открытие Центра управления регионом (ЦУР), созданного по поручению Президента РФ Владимира Путина. ЦУР 24 ноября посетил вице-губернатор региона Сергей Бидонько.

Ему показали механизм реагирования на сообщения свердловчан, когда сообщения из соцсетей поступают в соответствующие министерства и ведомства, которые либо разъясняют ситуацию, либо оперативно принимают меры для решения проблемы.

"Взаимодействовать с жителями в социальных сетях мы начали ещё в 2018 году, когда по поручению губернатора Евгения Куйвашева была внедрена система реагирования на публикации жителей в социальных сетях. За всё время обратную связь получили свыше 40 тысяч сигналов свердловчан. Считаю, это очень важное направление работы. И ЦУР, уверен, позволит нам придать ему хороший импульс", – сказал Сергей Бидонько.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

По "тепловой карте" сотрудники ЦУРа могут фиксировать всплески обращений по определённым вопросам в тех или иных муниципалитетах, что позволит властям региона реагировать на более актуальные проблемы и эффективнее распределять ресурсы, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

"ЦУР создаётся не вместо, а вместе с привычными каналами взаимодействия. Государство идёт всеми путями, которые позволяют отвечать на запросы людей", – пояснил Сергей Бидонько.

На мониторе изображена "тепловая карта" региона Фото: департамент информполитики Свердловской области

Напомним, губернатор Евгений Куйвашев подписал документ о создании новой структуры в начале сентября. Такие центры начали создавать в регионах после соответствующего поручения Владимира Путина на заседании Совета по развитию местного самоуправления в январе. Структуры будут заниматься сбором и обработкой обращений жителей региона в федеральные и региональные органы власти, администрации муниципалитетов и любые государственные и муниципальные структуры.

Создание Центров управления регионами в рамках федеральной целевой субсидии курирует АНО "Диалог". В конце октября организация утвердила на должность главы ЦУРа руководителя аппарата городской администрации Екатеринбурга Илью Захарова. По даным местных СМИ, за несколько суток до открытия он заболел коронавирусом.

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