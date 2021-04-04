Партия "Яблоко" проведёт праймериз для кандидатов на выборы всех уровней

Следующий этап съезда партии пройдёт после выборов в Госдуму в сентябре 2021 года. Фото: сайт партии "Яблоко".

На съезде партии "Яблока" были утверждены изменения в партийном уставе, среди которых - положение о проведении праймериз для кандидатов на выборы разного уровня. Следующий этап съезда партии пройдёт после выборов в Госдуму в сентябре 2021 года.

За положение "об общепартийных праймериз при определении кандидатур на пост президента, губернаторов, мэров и лидеров партийных списков" проголосовало большинство членов съезда. Как сообщается на сайте фракции "Яблоко", помимо него в уставе появятся следующие положения:

о регистрации сторонников партии, которые также смогут участвовать в праймериз;

об общепартийном голосовании при определении кандидатур на пост председателя партии в региональном отделении;

о введении испытательного срока (1 год) и наличии рекомендации двух действующих членов "Яблока" при вступлении в партию нового человека;

об упрощении создания внутрипартийных фракций: 100 человек в трети региональных организаций, не менее 3 человек в каждой (сейчас 300 человек в региональных отделениях и не менее 10 человек в каждом);

об утверждении партийного арбитража в качестве конечной инстанции при оспаривании исключения из партии.

Другие поправки будут приняты на следующем съезде партии, который состоится после проведения выборов в Госдуму 19 сентября 2021 года.

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