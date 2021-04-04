Темы дня

Политика / Политика в России
4 апреля 2021, 17:02

Партия "Яблоко" проведёт праймериз для кандидатов на выборы всех уровней

Логотип партии "Яблоко"

Следующий этап съезда партии пройдёт после выборов в Госдуму в сентябре 2021 года. Фото: сайт партии "Яблоко".

На съезде партии "Яблока" были утверждены изменения в партийном уставе, среди которых - положение о проведении праймериз для кандидатов на выборы разного уровня. Следующий этап съезда партии пройдёт после выборов в Госдуму в сентябре 2021 года.

За положение "об общепартийных праймериз при определении кандидатур на пост президента, губернаторов, мэров и лидеров партийных списков" проголосовало большинство членов съезда. Как сообщается на сайте фракции "Яблоко", помимо него в уставе появятся следующие положения:

  • о регистрации сторонников партии, которые также смогут участвовать в праймериз;
  • об общепартийном голосовании при определении кандидатур на пост председателя партии в региональном отделении;
  • о введении испытательного срока (1 год) и наличии рекомендации двух действующих членов "Яблока" при вступлении в партию нового человека;
  • об упрощении создания внутрипартийных фракций: 100 человек в трети региональных организаций, не менее 3 человек в каждой (сейчас 300 человек в региональных отделениях и не менее 10 человек в каждом);
  • об утверждении партийного арбитража в качестве конечной инстанции при оспаривании исключения из партии.

Другие поправки будут приняты на следующем съезде партии, который состоится после проведения выборов в Госдуму 19 сентября 2021 года.

Читайте также:

Как проходит праймериз «Единой России»?

Праймериз «Единой России» на Среднем Урале пройдут онлайн.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
04.04.2021, 17:58 / Общество
В Свердловской области ожидается снег с дождём
04.04.2021, 17:54 / Спорт
"Урал" на своём поле одержал победу над "Арсеналом"
04.04.2021, 17:02 / Политика
Партия "Яблоко" проведёт праймериз для кандидатов на выборы всех уровней
04.04.2021, 16:03 / Общество
В России с июля начнёт работать Единый реестр видов контроля
04.04.2021, 15:04 / Общество
Владимир Путин поздравил российских геологов с профессиональным праздником