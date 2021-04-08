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8 апреля 2021, 15:25

Губернатор Ульяновской области подал в отставку

Сергей Морозов

Сергей Морозов возглавлял Ульяновскую область более 15 лет. Фото: с сайта администрации губернатора

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов уходит в отставку. Он планирует баллотироваться в Госдуму.

В связи с этим он опубликовал обращение к жителям региона в соцсетях. Сергей Морозов поблагодарил своих земляков и сообщил, что уже подал прошение Президенту России Владимиру Путину об освобождении от должности губернатора по собственному желанию.

"Сегодня я принял решение, что могу принести пользу региону в новом статусе. Считаю, что должен баллотироваться в Государственную думу. Уверен, что мой опыт, знания и силы будут нужны и полезны моим землякам и дальше, но уже в новом для меня статусе. Думаю, новая команда сможет сохранить лучшее, что мы достигли за это время и придать импульс для нового качественного развития области", - говорится в обращении.

Сергей Морозов возглавлял Ульяновскую область более 15 лет. Он подчеркнул, что продолжит служить жителям региона и России.

"Все годы - работая простым водителем или будучи губернатором - я отдавал всё, что мог, благополучию нашего региона. Считаю, что могу гордиться тем, что сделано мной и большой командой Ульяновской области за прошедшие 16 лет. Мы вместе с вами, дорогие земляки, построили мост через Волгу, сохранили авиа- и автомобильную промышленность, привели в область новые производства, построили новые больницы и дороги, школы и детские сады", - рассказал Сергей Морозов.

Отметим, что это третий губернатор, который покидает должность с начала года. Накануне Владимир Путин отправил в отставку главу Республики Тыва Шолбана Кара-Оола. В конце марта Президент РФ отрешил от должности губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в связи с утратой доверия.

Областная газета Свердловской области

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