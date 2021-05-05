Темы дня

Политика / Политика в России
5 мая 2021, 20:47

Правительство РФ одобрило предложение о денонсации Договора по открытому небу

небо

Ещё в начале года в России начались внутригосударственные процедуры по выходу страны из ДОН. Фото: Владимир Мартьянов.

Кабмин одобрил предложение о денонсации Договора по открытому небу (ДОН). Его представят Президенту России Владимиру Путину.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Публикуем документ ниже.

Напомним, в начале года в МИД РФ заявили, что в России начались внутригосударственные процедуры по выходу страны из ДОН. Дипведомство обосновывало такой шаг "отсутствием прогресса в деле устранения препятствий для продолжения функционирования договора в новых условиях".

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году. Он позволяет участникам совершать полёты в воздушном пространстве стран-подписантов для наблюдения за военной деятельностью.

Напомним, США вышли из Договора по открытому небу в ноябре 2020 года. Такое решение американская сторона объяснила тем, что Россия якобы нарушила соглашение. Россия, в свою очередь, возразила и выдвинула встречные обвинения. Тогда же пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков сказал, что теперь "документ утрачивает свою жизнеспособность".

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
05.05.2021, 20:47 / Политика
Правительство РФ одобрило предложение о денонсации Договора по открытому небу
05.05.2021, 20:00 / Общество
МКС пролетит рядом с Луной: как и когда наблюдать
05.05.2021, 18:43 / Культура
Владимир Якушев и Евгений Куйвашев открыли музей авиации "Крылья Победы"
05.05.2021, 18:24 / Экономика
Кабмин РФ ужесточил правила использования федеральных субсидий
05.05.2021, 17:21 / Политика
Садыр Жапаров назначил главу кабмина Киргизии