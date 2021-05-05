Правительство РФ одобрило предложение о денонсации Договора по открытому небу

Ещё в начале года в России начались внутригосударственные процедуры по выходу страны из ДОН. Фото: Владимир Мартьянов.

Кабмин одобрил предложение о денонсации Договора по открытому небу (ДОН). Его представят Президенту России Владимиру Путину.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Публикуем документ ниже.

Напомним, в начале года в МИД РФ заявили, что в России начались внутригосударственные процедуры по выходу страны из ДОН. Дипведомство обосновывало такой шаг "отсутствием прогресса в деле устранения препятствий для продолжения функционирования договора в новых условиях".

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году. Он позволяет участникам совершать полёты в воздушном пространстве стран-подписантов для наблюдения за военной деятельностью.

Напомним, США вышли из Договора по открытому небу в ноябре 2020 года. Такое решение американская сторона объяснила тем, что Россия якобы нарушила соглашение. Россия, в свою очередь, возразила и выдвинула встречные обвинения. Тогда же пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков сказал, что теперь "документ утрачивает свою жизнеспособность".