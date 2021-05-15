Кабмин РФ утвердил список недружественных стран. Туда вошли Чехия и США

Документ подразумевает введение ограничений вплоть до полного запрета недружественным странам нанимать в посольства и консульства работников из России. Фото: Павел Ворожцов.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении списка государств, совершающих недружественные действия в отношении России. Сейчас в нём находятся две страны.

Документ подразумевает введение ограничений вплоть до полного запрета недружественным странам нанимать в посольства и консульства работников из России.

"Утвердить прилагаемый перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении РФ, граждан РФ или российских юридических лиц, в отношении которых применяются меры воздействия (противодействия), установленные указом Президента РФ от 23 апреля 2021 года", - говорится в распоряжении опубликованном на портале правовой информации.

В список включены две страны - Соединённые Штаты Америки и Чехия. Чехии можно нанимать в свою дипмиссию не более 19 сотрудников из России, а США - ни одного.

Напомним, 15 апреля Президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении России. Под ограничения попали, в частности, российские дипломаты, организации и физические лица. Позже МИД РФ заявил, что Россия ответит на санкции зеркально. До этого Соединённые Штаты вводили подобные ограничения неоднократно.

Кроме того, в середине апреля Чехия обвинила Россию в причастности к взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице на востоке республики в 2014 году. После этого Чехия выслала из страны 18 российских дипломатов.