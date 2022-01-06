Владимир Путин подготовил поручения по итогам пресс-конференции

Большая пресс-конференция главы государства прошла 23 декабря. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин подготовил поручения по итогам 17-й большой пресс-конференции. Они касаются пыток в тюрьмах, создания инфраструктуры на земельных участках для многодетных семей и переселения людей из аварийного жилья, взятого в ипотеку.

До 1 мая 2022 года Правительство России должно рассмотреть вопросы, связанные с переселением из аварийного жилья граждан, которые прибрели его с использованием кредитов или займов (включая ипотеку), но ещё не погасили свои обязательства на момент признания дома аварийным.

До 1 июля 2022 года кабмин должен продумать, как обеспечить земельные участки, которые выдаются многодетным семьям, необходимой инфраструктурой (инженерной, коммунальной, социальной), а также решить вопрос с финансированием соответствующих расходов.

Кроме того, Минюсту России совместно с Генеральной прокуратурой Российской Федерации поручено проанализировать, как применяется уголовно-исполнительное законодательство, и по необходимости подготовить предложения, как не допустить применение пыток в отношении содержащихся под стражей и осужденных к лишению свободы.

Полный перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

Напомним, 17-я пресс-конференция Владимира Путина прошла 23 декабря и длилась 3 часа 54 минуты. За это время президент ответил на 55 вопросов.

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