Вячеслав Володин заявил, что законы по поручениям президента будут приняты как можно быстрее

Вячеслав Володин прокомментировал поручения президента, которые были даны на пленарном заседании ПМЭФ. Фото: пресс-служба Госдумы

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин прокомментировал поручения президента, которые были даны на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Он сказал, что все они будут обеспечены соответствующими законами как можно скорее.

В своем telegram-канале глава нижней палаты парламента обозначил наиболее важные поручения Владимира Путина:

Льготная ипотека под 7%;

Отказ от проверок предприятий, деятельность которых не несет высоких рисков для россиян;

Запуск комплексной программы модернизации ЖКХ;

Развитие сельских территорий и малых городов;

Послабления в части налогов;

Запуск программы промышленной ипотеки под 5% на покупку готовых площадей для производства.

"Разговор длился около четырех часов. Всем, кто задается вопросом, как будет развиваться Россия в условиях санкций, правильно будет ознакомиться с ним. Что касается законодательного обеспечения предложений президента, Государственная Дума сделает все необходимое, чтобы законы были приняты как можно быстрее", — резюмировал Вячеслав Володин.