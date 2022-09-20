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20 сентября 2022, 16:05

Администрация Херсонской области заявила о желании войти в состав России через референдум

  Валерия Белякова
Владимир Сальдо

Глава Администрации Херсонской области заявил о проведении референдума о вхождении в состав России. Фото: telegram-канал Владимира Сальдо

Глава Администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил о проведении референдума по вхождению в состав РФ. Видео с обращением к жителям он опубликовал в своем официальном telegram-канале.

"Уверен, что руководство Российской Федерации примет итоги референдума и Херсонская область войдет в состав России, став полноправным субъектом единого государства", — сообщил Владимир Сальдо.

В обращении он отметил, что в ближайшее время в Херсонской области будут созданы добровольческие батальоны. Их направят на территорию Украины для участия в специальной военной операции вооруженных сил России. В администрации Херсонской области надеются, что включение в состав РФ обезопасит от угрозы регион и вернет в него мирную жизнь. 

"Убежден, что российский народ и Президент Российской Федерации Владимир Путин выступят гарантами безопасности и процветания нашего региона. Прочный мир, поддержание порядка и обеспечение стабильного будущего для наших детей возможны только вместе с Российской Федерацией", — подчеркнул в обращении глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо.

Ранее о желании войти в состав субъектов РФ заявили представители Общественных палат ЛНР и ДНР. Инициатива была поддержана коллегами из Свердловской области.

Областная газета Свердловской области

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