Евгений Куйвашев заявил о результативности работы по укреплению национальной политики на Среднем Урале

Губернатор подчеркнул, что Свердловская область — один из самых многонациональных и многоконфессиональных регионов России. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 8 июня заявил о результативности работы по реализации Стратегии государственной национальной политики в регионе. Позитивная практика Среднего Урала была представлена на семинаре-совещании в Тюмени, которое провели полномочный представитель Президента РФ в УрФО Владимир Якушев и заместитель руководителя администрации Президента России Магомедсалам Магомедов.

"Что касается укрепления единства российских народов, очень важно не обольщаться тем, что сегодня ситуация в целом позитивная. Надо продолжить с еще большей активностью работу в реализации национальной политики", — приводит слова Магомедсалама Магомедова департамент информационной политики Свердловской области.

Основной темой семинара-совещания стало укрепление единства многонационального народа России, защита российских духовно-нравственных ценностей.

По словам Владимира Якушева, межнациональное единство имеет ключевое значение для безопасности и устойчивого развития страны, велика значимость информационной работы в этом направлении.

"Когда мы идем через просветительство, мы воздействуем на гораздо большее количество умов. Национальная политика всегда была важна, и, несмотря на то, что время меняется, это всегда было принципиально важно. И сейчас мы должны об этом не забывать", — отметил уральский полпред.

Евгений Куйвашев отметил, что Свердловская область входит в пятерку регионов с наибольшими миграционными потоками. На Среднем Урале наработан солидный опыт в сфере социокультурной адаптации и интеграции иностранцев в российское общество. В этой работе участвуют также общественные и религиозные организации.

Работодатели для социализации иностранных сотрудников используют такие корпоративные форматы, как наставничество, конкурсы профмастерства, тематические консультации, которые разъясняют традиции, обычаи и нормы российского общества, формируют взаимоуважение в коллективе. Особое внимание уделяется работе с этнической молодежью.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор подчеркнул, что Свердловская область — один из самых многонациональных и многоконфессиональных регионов России. Реализация стратегии государственной национальной политики находится в приоритете.

"На первый план, на наш взгляд, должна выйти задача укрепления общероссийской гражданской идентичности на основе традиционных духовно-нравственных ценностей. Работа по реализации стратегии, по укреплению мира и согласия, обеспечению правопорядка и социальной стабильности в Свердловской области будет продолжена", — сказал Евгений Куйвашев.

На Среднем Урале также обеспечено юридическое сопровождение граждан, оказывается помощь при оформлении документов. Применяется практика государственной поддержки национально-культурных объединений, которые участвуют в реализации проектов по гармонизации межэтнических отношений.

Эффективным и востребованным стал ежемесячный информационный бюллетень для мигрантов, который содержит информацию по миграционному законодательству, традициям и обычаям народов России. Распространяется он по муниципалитетам, национально-культурным организациям и предприятиям, где работают иностранцы.

В совещании также приняли участие руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, губернаторы регионов УрФО, главы городов, представители общественных организаций и силовых структур.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Ранее "Областная газета" писала, что лучшие практики свердловских этнокультурных НКО изучат в рамках федерального проекта.

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