В преддверии Единого дня голосования свердловские спасатели переведены в режим повешенной готовности

Накануне выборов инспектора госпожнадзора уже провели обследования избирательных участков. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

На Среднем Урале безопансоть проведения Единого дня голосования будут охранять 1200 спасателей и 350 единиц техники. Пожарно-спасательные подразделения региона переведены в режим «Повышенная готовность».

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, для обеспечения пожарной безопасности на всех избирательных участках организовано дежурство личного состава пожарно-спасательных подразделений и специалистов госпожнадзора. Они будут дежурить с 11 сентября и до завершения голосования 13 числа.

Накануне выборов инспектора госпожнадзора уже провели обследования избирательных участков. Особое внимание уделялось исправности систем автоматической пожарной сигнализации, наличию первичных средств пожаротушения и средств оповещения и управления эвакуацией при пожаре.

С председателями и членами комиссий избирательных участков проведены инструктажи о мерах пожарной безопасности.

Напомним, как сообщала «Областная газета», ввоскресенье 13 сентября на Среднем Урале пройдёт Единый день голосования. По данным МЧС, в 16 муниципальных образованиях Свердловской области будут действовать 165 избирательных участков на 161 объекте. Свердловчанам предстоит выбрать депутата Заксобрания по Краснотурьинскому одномандатному округу и ещё 24 депутата муниципальных дум. Ожидается, что на участки могут прийти более 180 тыс. избирателей.

По традиции участки будут работать с 8:00 до 20:00. Найти свой участок можно, воспользовавшись специальным сервисом на сайте Центральной избирательной комиссии – cikrf.ru/digital-services/naydi-svoy-izbiratelnyy-uchastok или на сайте облизбиркома. В связи с тем, что в Свердловской области продолжает действовать режим повышенной готовности, на участках будут соблюдаться меры санитарно-эпидемиологической безопасности.

Добавим, что накануне губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провёл заседание регионального правительства, на котором обсуждались вопросы подготовки к Единому дню голосования. В частности, глава Среднего Урала попросил уделить особое внимание санитарно-эпидемиологической безопасности.