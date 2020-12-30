Евгений Куйвашев учредил должность пресс-секретаря губернатора Свердловской области

Евгений Куйвашев утвердил должность пресс-секретаря губернатора Свердловской области. Фото: Павел Ворожцов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ об учреждении новой должности государственной гражданской службы. У главы Среднего Урала появится пресс-секретарь.

"Установить, что должность пресс-секретаря губернатора Свердловской области относится к главной группе должностей государственной гражданской службы Российской Федерации категории "руководители", - говорится в документе.

Размер должностного оклада с учётом увеличения (индексация) размеров окладов месячного денежного содержания государственных гражданских служащих Свердловской области для пресс-секретаря губернатора составит 38 664 рубля.

Указ вступает в силу с 30 декабря. Публикуем документ, размещённый на портале правовой информации Свердловской области:

Фото: портал правовой информации Свердловской области

Напомним, 14 декабря Евгений Куйвашев подписал указы о перестановках в региональном правительстве. Глава региона назначил новых директора департамента информполитики Свердловской области и регионального замминистра культуры.

Новый директор департамента информполитики области Юлия Хусаиноваофициально вступила в должность 15 декабря.