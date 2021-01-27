Андрей Курьяков назначен главой свердловского департамента лесного хозяйства

Летом 2020 года Андрей Курьяков назвал причину гибели группы Дятлова в 1959 году, чем вызвал широкий общественный резонанс. Фото: Александр Зайцев.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о назначении нового замминистра природных ресурсов и экологии - директора департамента лесного хозяйства. Им стал замначальника управления надзорного ведомства в УрФО Андрей Курьяков, назвавший "окончательную" причину смерти группы Дятлова в 1959 году.

Информацию о назначении Андрея Курьякова на новую должность "Областной газете" подтвердили в департаменте информполитики Свердловской области.

Андрей Курьяков родился в 1973 году в Свердловске [ныне Екатеринбург - прим. "Облгазеты"]. Окончил Московский инженерно-физический институт и Уральскую государственную юридическую академию, после чего до 2005 года на ФГУП "Уральский электрохимический комбинат" в должности инженера.

Затем он перешёл на службу в органы прокуратуры. Получил должность главы Управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области в 2011 году.

В 2019 году по его инициативе Генпрокуратура РФ организовала новую проверку по факту гибели группы Игоря Дятлова в 1959 году. Причину гибели туристов на перевале Дятлова Андрей Курьяков назвал в июле текущего года. Он заявил, что группа погибла в результате схода лавины.

Как стало известно в августе прошлого, Андрей Курьяков выступил на пресс-конференции без поручения руководства, в личных целях. При этом слова Андрея Курьякова вызвали широкий общественный резонанс и послужили основой для многочисленных публикаций в средствах массовой информации, в том числе с критической оценкой работы органов Прокуратуры РФ.

Осенью того же года он ушёл с должности замначальника управления Генпрокуратуры РФ по УрФО по собственному желанию.