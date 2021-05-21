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21 мая 2021, 12:09

Стали известны подробности о кандидатах на пост главы минцифры Свердловской области

вакантная должность

Только два кандидата отправятся на индивидуальное собеседование с главой региона. Фото: Галина Соловьёва.

Завершился приём документов от кандидатов на должность министра цифрового развития и связи Свердловской области. В конкурсе примут участие 24 человека.

Самому молодому участнику открытого отбора 27 лет, самому старшему – 64. Также известно, что в списках претендентов на должность значатся 12 сотрудников коммерческих структур, в том числе АО «СКБ-Контур» и ПАО «Ростелеком». Ещё 12 человек – представители организаций государственного сектора. Все кандидаты имеют высшее образование и опыт управленческой деятельности, сообщает департамент информполитики региона.

Впереди конкурсантов ждут испытания. Первым станет тестирование на знание законодательства. Получившие удовлетворительный результат пройдут ещё и тестирование с целью определения управленческого профиля. Оставшиеся кандидаты должны будут подготовить и защитить концепцию цифрового развития Свердловской области.

Презентации оценит экспертная комиссия, которая была назначена ранее. Они выберут двух человек, которые и будут приглашены на индивидуальное собеседование с главой региона Евгением Куйвашевым.

Министерство цифрового развития и связи в Свердловской области было создано в марте текущего года. Согласно указу №133-УГ, минцифры будут полностью переданы полномочия департамента информатизации, а также функции по программно-техническому обеспечению деятельности исполнительных органов государственной власти региона.

«Министерство полностью – от и до – будет курировать вопрос цифровой трансформации Среднего Урала. В нашем регионе много талантливых и компетентных специалистов. Мы готовы к новым идеям и решениям», – отмечал ранее губернатор.

Накануне стало известно, что в числе подавших заявок депутат Екатеринбургской гордумы Алексей Холодарев. Об этом он рассказал на личной странице в Instagram.

Областная газета Свердловской области

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