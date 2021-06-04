Евгений Куйвашев возглавит списки «Единой России» в Госдуму и Заксобрание

Об этом в ходе конференции заявил глава свердловского регионального партии Виктор Шептий. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге завершилась Конференции регионального отделения «Единой России». Её участники обсудили итоги предварительного голосования, проходившего с 24 по 30 мая. Список кандидатов в депутаты Госдумы от Свердловской области и Законодательное собрание региона возглавит губернатор Евгений Куйвашев.

Об этом в ходе конференции заявил глава свердловского регионального партии Виктор Шептий. Как сообщалось ранее, списки кандидатов в Заксобрание и Госдуму РФ будут формироваться из числа победителей завершившихся праймериз.

- Тут никаких секретов нет – возглавлять списки будет наш однопартиец, лидер, губернатор Евгений Куйвашев, - заявил Виктор Шептий.

Таким образом, оргкомитет, утверждая предварительные результаты, оставил их без изменений в том же порядке, в каком они отражены на сайте голосования.

В ходе предварительного голосования, проходившего с 24 по 30 мая, глава региона занял первое место – за него проголосовали 174 565 избирателей. В первую тройку также попали бывший биатлонист, депутат Госдумы Антон Шипулин и действующий парламентарий текущего созыва Павел Крашенинников. Четвёртое место заняла руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта Жанна Рябцева.

- Единственные изменения, которые допустимы – это личное заявление участника предварительного голосования о снятии своей кандидатуры, — сообщил секретарь реготделения партии.

Окончательный пул кандидатов от «Единой России» на выборы в Госдуму 19 сентября утвердят на XX съезде партии 19 июня. Списки кандидатов от партии на выборы в Заксобрание региона озвучат в ходе конференции областного отделения, которое намечено на начало июля.