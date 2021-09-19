На выборах в Свердловской области к утру 19 сентября проголосовало 33,61% избирателей

Сегодня заключительный день выборов.Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области идёт заключительный день трёхдневного голосования на выборах депутатов Госдумы и регионального Заксобрания. По итогам на 10:00 явка избирателей составила 33,61%.

Об этом сообщили в региональном избиркоме.

Избирательные участки в воскресенье открылись в 8:00 и завершат работу в 20:00, после чего начнётся подсчёт голосов. По итогам второго дня голосования явка составила 32,34%, а в конце первого дня - 20,04%.

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