На выборах в Свердловской области к утру 19 сентября проголосовало 33,61% избирателей

В Свердловской области идёт заключительный день трёхдневного голосования на выборах депутатов Госдумы и регионального Заксобрания. По итогам на 10:00 явка избирателей составила 33,61%.
Об этом сообщили в региональном избиркоме.
Избирательные участки в воскресенье открылись в 8:00 и завершат работу в 20:00, после чего начнётся подсчёт голосов. По итогам второго дня голосования явка составила 32,34%, а в конце первого дня - 20,04%.
Читайте также:
Названы свердловские муниципалитеты с наиболее высокой явкой.
Сюжет
Выборы - 2021
Свердловчане выбирают представителей от региона в Госдуме, депутатов Законодательного собрания и ряда муниципалитетов.