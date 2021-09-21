Опубликованы итоги выборов депутатов Заксобрания Свердловской области по одномандатным округам

Окончательные итоги выборов пока не утверждены. Фото: Алексей Кунилов.

Свердловский избирком опубликовал предварительные итоги выборов депутатов в Законодательное собрание по одномандатным округам. Кандидаты от "Единой России" победили в 23 из 25 округов, по оставшимся округам победили члены партии КПРФ.

Речь идёт о Чкаловском и Кировградском одномандатных округах, где победили лидер свердловских коммунистов Александр Ивачёв (набрал 33,62% голосов) и Евгений Букреев (42,72%) соответственно.

Лидер свердловских единороссов Виктор Шептий победил по Ирбитскому округу (43,94% голосов). Председатель Заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина выиграла по Богдановичскому округу с 47,36% голосов.

Фото: данные Свердловского избиркома

Фото: данные Свердловского избиркома

Фото: данные Свердловского избиркома

Фото: данные Свердловского избиркома

Фото: данные Свердловского избиркома