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Политика / Политика Свердловской области
21 сентября 2021, 13:53

Опубликованы итоги выборов депутатов Заксобрания Свердловской области по одномандатным округам

урна с бюллетенями

Окончательные итоги выборов пока не утверждены. Фото: Алексей Кунилов.

Свердловский избирком опубликовал предварительные итоги выборов депутатов в Законодательное собрание по одномандатным округам. Кандидаты от "Единой России" победили в 23 из 25 округов, по оставшимся округам победили члены партии КПРФ.

Речь идёт о Чкаловском и Кировградском одномандатных округах, где победили лидер свердловских коммунистов Александр Ивачёв (набрал 33,62% голосов) и Евгений Букреев (42,72%) соответственно.

Лидер свердловских единороссов Виктор Шептий победил по Ирбитскому округу (43,94% голосов). Председатель Заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина выиграла по Богдановичскому округу с 47,36% голосов.

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Фото: данные Свердловского избиркома
Фото: данные Свердловского избиркома
Фото: данные Свердловского избиркома
Фото: данные Свердловского избиркома
Фото: данные Свердловского избиркома

Сюжет

Выборы - 2021
Свердловчане выбирают представителей от региона в Госдуме, депутатов Законодательного собрания и ряда муниципалитетов.

Областная газета Свердловской области

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