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21 сентября 2021, 13:26

Свердловский избирком опубликовал итоги выборов депутатов в региональное Заксобрание

Кабинки на избирательных участках

В трёхдневном голосовании в Свердловской области поучаствовали 47,82% избирателей. Фото: Алексей Кунилов

Избирательная комиссия Свердловской области опубликовала предварительные итоги выборов депутатов в Законодательное собрание. "Единая Россия" побеждает по единому округу с 35,56% голосов.

За "ЕР" отдано более 556 тысяч голосов. Результат оказался на 4,69% меньше, чем на выборах в 2016 году.

Партия КПРФ получила 22,98% голосов, "Справедливая Россиия - За Правду" - 14,5%, ЛДПР - 9,35%. Партия "Новые люди" отстала ненамного от ЛДПР, у неё  9,19% голосов. За ними идут партия "Яблоко" с результатом 2,75% голосов, "Зелёная альтернатива" - 1,24% и "Партия Роста" - 0,69%. Новый состав областного парламента будет пятипартийным, об этом ранее писала "Областная газета".

В трёхдневном голосовании в Свердловской области поучаствовали 47,82% избирателей. Напомним, что "Облгазета" следила за подсчётом голосов в Свердловской области и в целом по стране в режиме онлайн в течение суток.

Сегодня также в ЦИК России отчитались о предварительных результатах выборов в Госдуму по итогам обработки 100% потоколов УИК. "Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму по спискам с 49,82% голосов. ​​​​​​

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Выборы - 2021
Свердловчане выбирают представителей от региона в Госдуме, депутатов Законодательного собрания и ряда муниципалитетов.

Областная газета Свердловской области

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