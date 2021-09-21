"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму, набрав 49,82% голосов

Фото: Павел Ворожцов

В ЦИК РФ сообщили, что после обработки 100% протоколов "Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму по спискам с 49,82% голосов. В нижнюю палату парламента окончательно прошли списки пяти партий.

Как "Областная газета" уже сообщала ранее, это списки от "Единой России", КПРФ, ЛДПР, "Справедливой России" и "Новых людей".

За "ЕР" было отдано более 27 млн 863 тысяч голосов в целом по стране. Результат оказался на 4,36% меньше, чем на выборах в 2016 году. Партия получает конституционное большинство в Госдуме по итогам выборов, у неё более 300 депутатских мандатов.

Явка на выборах депутатов Госдумы РФ за три дня (17 - 19 сентября) составила 51,68%.

Напомним, что "Облгазета" следила за подсчётом голосов в Свердловской области и в целом по стране в режиме онлайн в течение суток.

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