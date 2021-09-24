Алексей Орлов предложил создать группу "Екатеринбург" в свердловском Заксобрании

Предложение о создании депутатской группы озвучено новому составу регионального Заксобрания. Фото: Галина Соловьёва.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подвёл итоги недели. В частности мэр рассказал о предложении, которое сделал новому составу Заксобрания Свердловской области.

В своём Instagram градоначальник заявил, что инициировал создание депутатской группы "Екатеринбург" в региональном парламенте.

"Предложил новому составу Законодательного Собрания Свердловской области создать депутатскую группу под рабочим названием "Екатеринбург". Наши народные избранники будут действовать как одна команда, главная задача которой – повышение уровня и качества жизни каждого горожанина", – отметил Алексей Орлов.

По его мнению, вопросы уральской столицы с созданной группой будут решаться быстрее и эффективнее. В частности, предполагается "внести поправки в региональное законодательство, касающееся деятельности квартальных инспекторов" оперативнее.

Во время выступления мэр также напомнил о запланированном преображении Литературного квартала, а также о подготовке города к празднованию Нового года. Ранее стало известно, что темой ледового городка в Екатеринбурге станут русские сказки.