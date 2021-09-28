Первое заседание обновлённого состава Заксобрания Свердловской области состоится 8 октября

О дате первого заседания сообщила председатель Заксобрания Людмила Бабушкина на вручении мандатов депутатам. Фото: Елизавета Порошина

28 сентября избранным депутатам свердловского Заксобрания вручили мандаты. На церемонии стало известно, что первое заседание в осенней сессии состоится в следующую пятницу, 8 октября.

Об этом заявила председатель регионального парламента Людмила Бабушкина. На первом заседании свердловским депутатам предстоит в том числе делегировать одного из них в Совет Федерации.

В ходе церемонии вручения удостоверений парламентариям к ним обратился губернатор Свердловской области.

"Впереди у нас с вами большая работа по достижению национальных целей развития, выполнению поручений президента по укреплению экономики, обеспечению высокого качества жизни людей. В ближайшее время нам предстоит сформировать областной бюджет на предстоящие три года. В нём должны найти отражение все важнейшие предложения и запросы избирателей, сделанные в ходе предвыборной кампании. Поэтому прошу вас незамедлительно приступить к исполнению депутатских полномочий и активно включиться в работу", - призвал Евгений Куйвашев.

Накануне "Областная газета" публиковала окончательный список депутатов Законодательного собрания Свердловской области. Он стал известен по итогам заседания областной Избирательной комиссии.

Ранее от депутатских мандатов отказались губернатор Евгений Куйвашев, вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько, замглавы региона Алексей Шмыков и министр образования и молодёжной политики области Юрий Биктуганов. При этом в состав регионального парламента от "Единой России" вошёл первый замгубернатора области Александр Высокинский, однако на сегодняшней церемонии он не присутствовал.

Завтра список депутатов, получивших мандат, можно будет увидеть в свежем номере "Облгазеты".