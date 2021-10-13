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13 октября 2021, 13:39

Евгений Куйвашев назначил Дмитрия Ионина своим заместителем

Дмитрий Ионин

Дмитрий Ионин приступит к исполнению обязанностей в новой должности с 18 октября. Фото: Алексей Кунилов.

Дмитрий Ионин назначен на должность заместителя губернатора Свердловской области. Соответствующий указ подписал глава Среднего Урала Евгений Куйвашев.

Об этом "Областной газете" рассказал пресс-секретарь губернатора Свердловской области. За какие сферы будет отвечать новый замглавы региона, пока неизвестно.

Согласно документу, подписанному губернатором, Дмитрий Ионин приступит к исполнению обязанностей в новой должности с 18 октября.

Напомним, что перед выборами 19 сентября кандидат в депутаты Госдумы РФ от партии "Справедливая Россия — За правду" Дмитрий Ионин считался главным оппонентом единоросса Сергея Чепикова, который баллотировался по округу №170. Однако в середине августа он принял решение сняться с выборов по одномандатному округу, но продолжил борьбу за пост депутата Госдумы в качестве кандидата в составе партийного списка.

Напомним, в 2016 году Дмитрий Ионин дал "Областной газете" одно из своих первых больших интервью. Он размышлял о политике в Свердловской области, о составе предыдущего созыва регионального Заксобрания и о своей роли связующего звена между фракциями меньшинства.

Областная газета Свердловской области

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