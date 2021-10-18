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18 октября 2021, 09:17

Алексей Шмыков будет исполнять обязанности губернатора Свердловской области до 11 ноября

Алексей Шмыков

Алексей Шмыков был утверждён в должности первого замгубернатора депутатами областного Заксобрания 8 октября. Фото: Павел Ворожцов

С 18 октября губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ушёл в очередной плановый отпуск. Он продлится до 11 ноября.

В это время исполнять обязанности главы региона будет первый заместитель губернатора Алексей Шмыков. Соответствующее распоряжение подписано Евгением Куйвашевым, сообщили сегодня в департаменте информполитики Свердловской области.

Напомним, что Алексей Шмыков был утверждён в должности первого замгубернатора депутатами областного Заксобрания 8 октября и приступил к исполнению служебных обязанностей с 9 октября. До этого неделю он был и. о. первого замглавы региона. Он сменил на посту Александра Высокинского, который получил мандат депутата областного Заксобрания, а затем был делегирован в Совет Федерации РФ.

До начала 2021 года Алексей Шмыков возглавлял третий по численности населения свердловский город - Каменск-Уральский. В январе этого года ему было предложено статьзаместителем губернатора Свердловской области.

Областная газета Свердловской области

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