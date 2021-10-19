Елена Чечунова всё-таки получит депутатский мандат

Кандидатуру Елены Чечуновой на вакантный мандат предложил исполняющий обязанности вице-губернатора Свердловской области Олег Чемезов. Фото: Алексей Кунилов

Свердловские единороссы определились с кандидатурой на вакантный депутатский мандат Заксобрания региона. Он достанется Елене Чечуновой. Такое решение принято на президиуме регионального политсовета партии.

Место в региональном парламенте освободилось после перехода Александра Высокинского на работу в Совет Федерации. После досрочного сложения им депутатских полномочий региональное отделение партии получило от Избирательной комиссии уведомление о необходимости выбрать кандидата на замену.

Как рассказали «ОГ» в пресс-службе реготделения партии, кандидатуру Елены Чечуновой на вакантный мандат предложил исполняющий обязанности вице-губернатора Свердловской области Олег Чемезов, который принял участие в работе президиума. Лидер свердловских единороссов Виктор Шептийпредложение одобрил.

Президиум регионального отделения партии проект решения поддержал единогласно. В ответном слове Елена Чечунова поблагодарила однопартийцев за доверие. Теперь это решение будет направлено на согласование в президиум Генерального совета «Единой России».

Напомним, Елена Чечунова ранее трижды избиралась в Заксобрание: в 2006, 2011 и 2016 годах. В прошлом созыве ЗакСО политик возглавляла комитет по молодёжной политике, развитию спорта, физкультуры и туризма, а также руководила фракцией «Единой России». На прошедших в сентябре выборах она выдвигалась по Первоуральской территориальной группе и по итогам голосования в число депутатов не попала.

По результатам выборов «Единая Россия» получила в Законодательном собрании убедительное большинство - 33 мандата.