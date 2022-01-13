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13 января 2022, 12:50

Губернатор Свердловской области анонсировал очередные кадровые изменения в правительстве

Кресло в в думе

Пока неизвестно, кто займёт место Олега Чемезова. Фото: Алексей Кунилов.

Евгений Куйвашев рассказал, что в правительстве региона есть вакантное место. Из-за этого распределить обязанности между уже назначенными заместителями пока невозможно.

О сложностях в распределении обязанностей Евгений Куйвашев рассказал во время пресс-конференции.

«Ставка Олега Чемезова освободилась. Как только произойдут кадровые изменения, мы подпишем указ, где распределим все полномочия. Сегодня заместители работают по моим поручениям», – отметил Евгений Куйвашев.

Напомним, в декабре 2021 года Олега Чемезова назначили на должность вице-губернатора Свердловской области. В правительстве региона он работает с марта 2019 года. И.о. вице-губернатора он стал после возвращения в Госдуму Сергея Бидонько. Ранее Олег Чемезов также курировал работу департамента информатизации и связи, который в этом году стал полноценным министерством – с октября министерство находится в сфере ответственности замгубернатора Дмитрия Ионина.

Сюжет

Пресс-конференция Евгения Куйвашева
26 декабря 2016 года Евгений Куйвашев проведёт пресс-конференцию.

Областная газета Свердловской области

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