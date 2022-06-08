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8 июня 2022, 13:35

Какая поддержка потребуется кандидатам на выборах губернатора Свердловской области

Председатель облизбиркома Елена Клименко

Елена Клименко сбор подписей стартует со дня выдвижения кандидата. Фото: Алексей Кунилов

Свердловский избирком рассказал, какая поддержка потребуется кандидатам на выборах главы Среднего Урала.

На первой после назначения выборов губернатора пресс-конференции председатель облизбиркома Елена Клименко объяснила, что такое "муниципальный фильтр" с точки зрения закона.

"В законе нет термина "муниципальный фильтр". Мы говорим о поддержке кандидатов народными избранниками, представителями жителей Свердловской области. Депутаты дум муниципальных образований и главы, избранные на прямых выборах, ставят свои подписи в листах поддержки того кандидата, которого хотят поддержать", — сказала она.

По ее словам, данный процесс стартует со дня выдвижения кандидата и продлится до представления документов в Избирательную комиссию региона на регистрацию.

В Свердловской области избирательная кампания не стартовала, она начнется в день опубликования принятого 7 июня соответствующего постановления Заксобрания.

Как рассказали "Областной газете" в пресс-службе свердловского избиркома, установленное законом число подписей — 7,9% от числа названных депутатов местных дум и глав муниципалитетов. Допускается превышение указанных подписей на 5% в абсолютных цифрах. Изданию уточнили, что всего нужна 121 подпись (максимум — 127). Из них 103 подписи обязательно должны быть поставлены депутатами муниципальных районов и городских округов области (максимальный показатель — 108).

Напомним, закон определяет и охват сбора поддержки — кандидат должен быть поддержан не менее чем в 55 муниципальных районах и городских округах.

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Заксобрание Свердловской области назначило выборы губернатора на 11 сентября.

Областная газета Свердловской области

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