Евгений Куйвашев утвердил министров Свердловской области

Речь идет о шести главах министерств. Фото: Галина Соловьева

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 18 октября подписал указы о назначении ряда региональных министров. Речь идет о шести главах министерств.

Министром соцполитики Свердловской области назначен Андрей Злоказов, который возглавляет ведомство уже 10 лет — с 2012 года.

Главой регионального министерства цифрового развития и связи назначен Михаил Пономарьков — он занимал эту должность с осени 2021 года. Ранее был на посту замдиректора департамента информатизации и связи Свердловской области.

Николай Смирнов утвержден на должность главы областного минЖКХ. Он работает в сфере энергетики с 2003 года, пост министра занял в 2011 году.

Главой министерства культуры Свердловской области назначена Светлана Учайкина — она работала на этой должности с 2016 года. До этого руководила Екатеринбургским театром кукол и Театром юного зрителя.

Главой регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства назначен Василий Старков. Как напомнили в департаменте информполитики Свердловской области, он работает в региональном правительстве с 2012 года, куда пришел на должность замминистра транспорта. Профильное министерство возглавляет с 2016 года.

Ранее 18 октября губернатор утвердил своих заместителей. Напомним, 19 сентября правительство Свердловской области в полном составе ушло в отставку в связи с вступлением Евгения Куйвашева в должность губернатора.