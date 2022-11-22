Юрий Биктуганов назначен министром образования и молодежной политики Свердловской области

Министерство образования региона Юрий Биктуганов возглавляет с 2011 года. Фото: Галина Соловьева

Указ о назначении, подписанный губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, вступает в силу сегодня, 22 ноября.

Напомним, в сентябре Юрий Биктуганов вместе с другими членами регионального кабмина сложил полномочия в связи с вступлением Евгения Куйвашева в должность губернатора. С этого времени он работал в статусе "исполняющего обязанности" министра.

По данным департамента информполитики Свердловской области, в правительство региона Юрий Биктуганов пришел в 2010 году. В 2011 году возглавил министерство образования. Под его руководством ведомством, в том числе, велась работа по реализации инициативы губернатора "Уральская инженерная школа". Был создан и успешно функционирует уральский "Сириус" — фонд выявления и поддержки талантливых детей "Золотое сечение".

Отмечается, что в регионе идет работа по обеспечению юных свердловчан местами в детсадах и школах (в 2021 году за счет различных ресурсов было введено почти 5,5 тысяч новых учебных мест). Приоритетным направлением были и остаются повышение качества образования, создание равных условий для его получения. Важным ресурсом являются создаваемые в рамках нацпроекта "Образование" центры "Точки роста". Также на Среднем Урале открываются и развиваются детские технопарки "Кванториум", центры цифрового образования детей "IT-куб". Также в регионе выстроена система профессиональной подготовки кадров для предприятий в соответствии с их запросами. Она стала прообразом федерального проекта "Профессионалитет", в который Свердловская область включилась в 2022 году.

Добавим, в начале месяца губернатор назначил четырех региональных министров.