Глава региона утвердил полномочия членов правительства Свердловской области

Евгений Куйвашев подписал указ о закреплении полномочий за своими заместителями. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ, который утверждает полномочия членов правительства Свердловской области. Документ закрепляет за заместителями главы региона и министрами курируемые ими направления, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Организация работы областного правительства по бюджетной, финансовой, налоговой, внутренней и информационной политике, а также государственному регулированию цен (тарифов) и контрактной системы возложена на вице-губернатора. Данный пост в регионе занимает Олег Чемезов. Согласно указу, он курирует деятельность министерства финансов, департаментов госзакупок, внутренней, информационной политики, Региональной энергетической комиссии (РЭК).

В ведении первого заместителя губернатора, которым был ранее переназначен Алексей Шмыков, — министерство экономики и территориального развития, министерство промышленности и науки, министерство природных ресурсов и экологии, министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка, департаменты ветеринарии и животного мира. Первый замглавы региона организует деятельность областного правительства по управлению социально-экономическим развитием и курирует работу заместителей губернатора и министров в соответствии с распределением обязанностей.

На заместителя губернатора, являющегося руководителем аппарата главы региона и правительства Свердловской области, возложены обязанности по обеспечению правового, организационного и других направлений деятельности губернатора и кабинета министров. Данный пост занимает Валерий Чайников, он организует разработку текущего плана мероприятий главы региона и правительства области. Также в его обязанности входит организация документооборота губернатора и правительства, работа по обращению граждан, организаций и общественных объединений.

За заместителем губернатора Дмитрием Иониным закреплены сферы информационных технологий, информатизации и связи, государственной инвестполитики, туризма и индустрии гостеприимства. В его ведение включены минцифры, министерство инвестиций и развития, департамент по развитию туризма и индустрии гостеприимства.

Заместитель главы региона Василий Козлов отвечает за международные и внешнеэкономические связи Свердловской области. За ним закреплены направления жилищного и строительного надзора, охрана труда и занятость населения в регионе. Он курирует работу министерства международных и внешнеэкономических связей, Госжилстройнадзора и департамента по труду и занятости.

В ведение замгубернатора Павла Крекова включены минздрав, минкультуры, министерство образования и молодежной политики, минсоцполитики, минспорта региона. Задача — организация работы областного правительства в сферах здоровья граждан, культуры, образования, молодежной политики, социального обеспечения, физкультуры и спорта.

Сферы градостроительства, дорожного хозяйства, энергетики, тепло- и водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, обращения с ТКО, ЖКХ, охраны объектов культурного наследия закреплены за заместителем главы региона Сергеем Швиндтом. Он курирует работу областных минстроя, минтранса, минЖКХ, управления госохраны объектов культурного наследия.

На заместителя губернатора Азата Салихова возложена работа по организации деятельности в сферах общественной безопасности, гражданской обороны, защиты населения и территории региона от ЧС. За ним закреплены координация работы министерства общественной безопасности, департамента по обеспечению деятельности мировых судей, управления архивами, управления делами губернатора и правительства, управления ЗАГС Свердловской области.

За сферу управления госимуществом отвечает заместитель губернатора Алексей Кузнецов. Он возглавляет МУГИСО.

Напомним, в сентябре 2022 года Евгений Куйвашев победил на выборах губернатора Свердловской области. После его вступления в должность члены областного кабмина сложили полномочия перед вновь избранным главой региона. После был сформирован обновленный состав правительства области. Следующим шагом стал указ губернатора о распределении полномочий между членами кабинета министров. В ближайшее время он будет опубликован на официальном портале правовой информации региона.