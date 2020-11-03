Владимир Путин направил соболезнования в Австрию в связи с терактом в Вене

Глава РФ также передал слова сочувствия и поддержки родным и близким двух погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем раненым. Фото: пресс-служба Кремля

Глава России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Австрии Александру Ван дер Беллену и Федеральному канцлеру Себастиану Курцу в связи с терактом в столице страны. Лидер РФ решительно осудил преступление.

"Глава Российского государства выразил уверенность в том, что силам террора не удастся никого запугать, посеять рознь и вражду между людьми разных вероисповеданий. В. Путин подтвердил готовность России к наращиванию взаимодействия с Австрией и другими членами мирового сообщества в борьбе со всеми формами и проявлениями терроризма", - говорится в сообщении Кремля.

Глава РФ также передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем раненым.

Минувшей ночью стало известно о том, что несколько человек в Вене устроили стрельбу в шести разных местах, в том числе рядом с синагогой. В результате два человека погибли, 14 — пострадали. Посольство России в Австрии выясняет их гражданство, уточняет, не было ли среди них россиян. Австрийские власти назвали произошедшее терактом.

На прошлой неделе серия террористических нападений произошла во Франции. В связи с этим Президент России Владимир Путин выразил соболезнования французскому лидеру Эммануэлю Макрону.