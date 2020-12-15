Стали известны итоги голосования выборщиков в США

Голосование выборщиков в США подтвердило победу Джозефа Байдена на президентских выборах. Фото: пресс-служба Кремля.

Голосование выборщиков в США подтвердило победу Джозефа Байдена на президентских выборах. Кандидат от демократов вместе с избранным вице-президентом Камалой Харрис набрали 306 голосов.

Для победы им достаточно было заручиться поддержкой 270 из 538 выборщиков. Действующий глава государства Дональд Трамп получил 232 голоса. Республиканец своё поражение не признаёт и оспаривает результаты голосования в некоторых штатах. Пока ни один суд его не поддержал, передаёт «РИА Новости».

«Триста шесть голосов выборщиков — точно то же число голосов, которое Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс получили, когда выиграли в 2016 году. В то время президент Трамп назвал число выборщиков, которым он был избран, «разгромным». По его собственным стандартам эти результаты представляли ясную победу в то время, и я позволю себе предположить, что они являются такими и сейчас», — заявил Джозеф Байден.

По завершении голосования результаты выборов, утверждённые выборщиками штатов и избиркомами, направили в Вашингтон. Формальное утверждение состоится на совместном заседании двух палат Конгресса - Сената и Палаты представителей, 6 января. Оно пройдёт под председательством вице-президента США Майка Пенса. Инаугурация намечена на 20 января.

Через 37 дней Дональд Трамп должен будет передать избранному президенту контроль над Белым домом, пишет «Российская газета».

Напомним, выборы президента США состоялись 3 ноября. По предварительным подсчётам, Байден набрал рекордные 74 млн голосов избирателей. В обращении к нации он заявил о своей победе на выборах. После этого главы некоторых государств поздравили демократа. Президент России Владимир Путин пока не сделал этого. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил это тем, что на тот момент итоги выборов ещё не были подведены.