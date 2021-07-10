Президенты США и РФ обсудили кибератаки с российской территории

Телефонные переговоры длилась около часа. Фото: пресс-служба Кремля

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели телефонные разговоры. Они обсудили атаки с использованием вирусов-вымогателей, которые якобы предпринимаются «базирующимися в РФ преступниками».

Белый дом считает, что, лидеры стран высоко оценили совместную работу по итогам американо-российского саммита в Женеве, так как она привела к единодушному принятию в Совбезе ООН резолюции по продлению трансграничной гуманитарной помощи в Сирийской Арабской Республике.

Стороны обсудили «продолжающиеся атаки с использованием вирусов-вымогателей, которые «предпринимаются базирующимися в РФ преступниками, в отношении США и других стран». Президент США призвал российские власти воздействовать на преступные элементы в киберпространстве. Джо Байден также заявил, что намерен противодействовать угрозам, которые связаны с атаками, осуществляемыми вирусами-вымогателями.

Джо Байден указал, что США защитят народ и инфраструктуру от кибератак. По словам пресс-секретаря Белого дома, беседа президентов длилась около часа.

Как писала «Областная газета», саммит РФ - США состоялся в Женеве 16 июня. После его окончания Владимир Путин рассказал о темах, которые затрагивались на встрече с президентом Джо Байденом. Позже министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что после саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве руководство Соединённых Штатов вернулось к прежним заявлениям и угрозам. При этом в ходе встречи американская сторона не возражала против соблюдения баланса интересов.