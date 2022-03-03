Семь российских банков отключат от SWIFT 12 марта

Под отключение от SWIFT попали 7 банков. Фото: Алексей Кунилов

Власти ЕС утвердили решение отключить Россию от SWIFT начиная с 12 марта 2022 года. Речь идет о семи банках, ранее попавших под санкции.

"Совет [ЕС] решил запретить: предоставление специализированных услуг обмена финансовыми сообщениями, которые используются для обмена финансовыми данными (SWIFT), банкам ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ. Запрет вступит в силу на десятый день после публикации в официальном журнале ЕС, а также будет распространяться на любое юридическое лицо, организацию или орган, учрежденные в России, имущественные права которых прямо или косвенно принадлежат более чем на 50% вышеупомянутым банкам", - говорится в сообщении на официальном сайте Совета ЕС и Европейского Совета.

Напомним, страны Европы и США договорились о введении новых санкций в отношении России. Они предполагают отключение нашей страны от SWIFT.

Как ранее сообщала «Областная газета», SWIFT – система передачи финансовых сообщений – информации о коде платежа, номерах счетов отправителя и получателя и т.д. Таким образом, SWIFT может быть заменён другими способами связи. Например, банальной электронной почтой, говорят эксперты. Это сильно замедлит процесс прохождения платежей, но всё-таки сделает их возможными.