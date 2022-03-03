Темы дня

Политика / В мире
3 марта 2022, 10:56

Семь российских банков отключат от SWIFT 12 марта

  Юлия Пастух
Валюта

Под отключение от SWIFT попали 7 банков. Фото: Алексей Кунилов

Власти ЕС утвердили решение отключить Россию от  SWIFT начиная с 12 марта 2022 года. Речь идет о семи банках, ранее попавших под санкции.

"Совет [ЕС] решил запретить: предоставление специализированных услуг обмена финансовыми сообщениями, которые используются для обмена финансовыми данными (SWIFT), банкам  ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ. Запрет вступит в силу на десятый день после публикации в официальном журнале ЕС, а также будет распространяться на любое юридическое лицо, организацию или орган, учрежденные в России, имущественные права которых прямо или косвенно принадлежат более чем на 50% вышеупомянутым банкам", - говорится в сообщении на официальном сайте Совета ЕС и Европейского Совета.

Напомним, страны Европы и США договорились о введении новых санкций в отношении России. Они предполагают отключение нашей страны от SWIFT.

Как ранее сообщала «Областная газета», SWIFT – система передачи финансовых сообщений – информации о коде платежа, номерах счетов отправителя и получателя и т.д. Таким образом, SWIFT может быть заменён другими способами связи. Например, банальной электронной почтой, говорят эксперты. Это сильно замедлит процесс прохождения платежей, но всё-таки сделает их возможными.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
03.03.2022, 13:07 / Общество
В России выявили ещё 93 026 случаев коронавируса
03.03.2022, 12:57 / Общество
Turkish Airlines возобновляет рейсы Екатеринбург — Стамбул
03.03.2022, 12:28 / Спорт
Международный паралимпийский комитет отказал российским и белорусским спортсменам в участии в Играх-2022
03.03.2022, 12:10 / Общество
В Екатеринбурге сожгут 600 килограммов небезопасного мяса
03.03.2022, 12:03 / Общество
В Екатеринбурге стартует голосование за концепцию развития набережной от Ткачей до Лыжников